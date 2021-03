'#아시아계 혐오를 멈춰라' ... 목소리 낸 K팝 스타들

[아시아경제 나한아 기자] 미국 애틀랜타 총격 사건으로 아시아계 여성 6명이 사망해 아시아계 혐오 범죄에 항의하는 목소리가 커지는 가운데, K팝 스타들도 잇따라 비판의 목소리를 냈다.

애틀랜타에서 태어난 한국계 미국인 가수 에릭 남은 지난 19일(현지시간) 타임지 사이트에 '미국에서 아시아·태평양계(AAPI)가 겪는 차별 경험'을 기고했다.



그는 "많은 이들에게 아시아·태평양계로 살아간다는 것은 불안과 트라우마, 정체성의 위기에 시달리는 경험"이라며 학창 시절 동급생들 앞에서 교사에게 인종차별을 당한 기억을 털어놨다.

그는 "검찰과 경찰이 이번 사건을 증오범죄로 규정할지를 여전히 토론하는 동안 나를 포함한 수백만 명의 아시아·태평양계 사람들은 버려진 기분을 느낀다"라며 "아시아·태평양계에 대한 공격이 증가하던 지난 12개월 동안, 우리 공동체의 도움 요청과 경고 신호는 이웃이 아닌 마치 세상 저편에 사는 사람들의 이야기로 치부된 것 같다"라고 꼬집었다.

에릭 남은 애틀랜타 총기 난사에 인종차별적 동기가 없다고 가정하는 것에 대해 "전적으로 순진하고 그 자체로 인종차별적"이라며 "왜 우리 공동체의 여성들이 당신들의 '성 중독' 희생자가 되어야 하나. 어떻게 감히"라고 비판했다.

그러면서 "이제는 우리의 이야기를 들어 달라. 지금 침묵하는 것은 곧 공모이기 때문"이라며 "우리 자신과 미래 세대를 위해 절실히 필요한 변화를 능동적으로 만들어 가야만 한다"라고 촉구했다.

가수 박재범은 인스타그램에 '아시아계 혐오를 멈춰라'(#StopAsianHate)라는 해시태그와 함께 "도움을 주고 목소리를 보태 달라"라며 "지금 일어나는 일은 괜찮지 않다. 증오가 아닌 사랑을 퍼트리자"라고 했다.

타이거JK와 씨엘, 에픽하이 타블로, 알렉사, 보이그룹 피원하모니 등도 소셜미디어에 '아시아계 혐오를 멈춰라' 메시지를 공유하며 항의 메시지를 전달하고 있다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr