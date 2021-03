"1명이 아니라 16명 살해"…수사 과정에서 갑자기 여죄 시인한 美 범죄자

[아시아경제 최은영 기자] 미국 뉴저지주에서 1명을 살해한 혐의로 구속된 한 남성이 수사 과정에서 자신이 총 16명을 죽였다고 자백하면서 연쇄살인마를 자처했다. 경찰은 그의 여죄에 대해 추가 수사를 이어갈 방침이다.

20일(현지시간) 영국 일간 가디언지에 따르면 지난 19일 미국 뉴저지주 법원에서 열린 션 레넌(47)의 보석 심리에서 검찰 측은 "당초 알려진 것과 달리 레넌이 1명이 아니라 총 16명을 죽였다고 자백했다"라고 말했다.

앞서 지난 17일 레넌은 뉴저지 주민인 마이클 다브코우스키(66) 집에 침입해 그를 살해한 혐의로 체포돼 구속됐다. 레넌은 다브코우스키를 둔기로 때려 숨지게 한 뒤, 그의 차를 훔쳐 몰고 달아나다가 경찰에 체포됐다.

레넌은 과거 다브코우스키가 자신을 성적으로 학대한 후 범행 모습을 사진으로 남겨뒀고, 이를 빼앗으려고 그의 집에 갔다가 범행을 저질렀다고 주장했다.

그러나 당국은 수사 과정에서 이 범행뿐만 아니라 지난주 뉴멕시코주 앨버커키 국제공항에서 시신 4구가 들어있던 차량이 발견된 사건에도 레넌이 연루된 것으로 의심하게 됐다. 발견된 시신 중에는 레넌의 전 아내도 있었다.

검찰 측은 레넌이 다브코우스키와 앨버커키 국제공항에서 발견된 시신 4구, 그리고 다른 11명을 추가로 살해했다고 진술했다고 밝혔다. 이어 레넌이 피해자들을 집으로 유인해 살해한 뒤, 신체 일부를 절단하기도 했다고 전했다.

검찰은 "레넌은 뉴멕시코에서 15명, 뉴저지에서 1명을 죽여 총 16명을 죽였다고 시인했다"라며 "미연방수사국(FBI)이 뉴멕시코주 당국의 수사를 지원 중인 것으로 안다"라고 밝혔다.

현재 레넌은 뉴저지주에서 다브코우스키에 대한 살해 혐의로 재판에 넘겨진 상태다. 뉴멕시코주에서는 기소되지 않았다.

레넌 측 변호인은 뉴저지주 보석 심리에서 "레넌이 다브코우스키의 집에 침입한 것이 아니라 허락을 받고 들어간 것이며, 당일 다브코우스키가 먼저 공격했다"라며 정당방위를 주장했다.

법원은 레넌이 지역사회에 심각한 위험이 된다는 검찰 측의 주장을 받아들여 그의 보석을 불허한 상태다. 경찰 측은 그가 다른 11명을 더 죽였다고 주장한 것에 대해서 근거를 계속 찾고 있다.

