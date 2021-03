소방챠량·다중이용시설에 홍보 총력

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 임종복)가 이색적인 방법을 통해 주택용 화재경보기 설치 의무를 알리고 있어 눈길을 끌고 있다.

광산소방서는 출동이 많은 소방차량과 불특정 다수가 이용하는 다중이용시설에 화재경보기 설치 홍보 문구를 랩핑했다.

다수 시민이 쉽게 볼 수 있도록 하기 위해서다.

주택용 화재경보기는 불이 났을 때 자동적으로 경보를 울려 초기 화재 사실을 알려주는 소방시설이다.

소화기와 함께 주택용 소방시설로써 화재 초기에 매우 중요한 역할을 한다.

이관용 예방안전과장은 “주택용 소방시설은 화재 초기에 매우 중요하다”며 “우리 가족과 집을 위해 가정마다 화재경보기와 소화기를 꼭 설치하길 바란다”고 말했다.

