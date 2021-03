진주시, '동부 시립도서관' 설계공모에 8개국 50개 작품 접수

4월2일 당선작 발표 … 내년 공사 발주, 2023년 개관 목표 추진



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 초장동 장재공원에 건립 예정인 '동부 시립도서관' 국제설계공모에 국내외 50개 작품이 제출됐다고 21일 밝혔다.

해외 7개국(네덜란드, 영국, 프랑스, 독일, 미국, 스페인, 이탈리아)에서 10개, 국내에서는 40개 작품이다. 진주시는 오는 23일 이들 작품에 대한 기술검토 후 두 번의 공모심사를 거치게 된다.

공모심사는 국제설계공모에 맞춰 외국인 심사위원의 참여로 진행된다. 최종 당선작은 4월2일 발표된다.

현재 진주시는 6개의 공공도서관을 운영하고 있으나 일반 성인을 대상으로 운영하는 곳은 3곳뿐이다. 그마저도 지역에 따라 시설 이용에 많은 애로가 있어, 지역별로 균형있는 공공도서관을 갖추기 위해 동부지역에 새로운 도서관을 건립하게 됐다는 게 진주시의 설명이다.

초전동 산8-10번지 일원 7970㎡ 부지에 건립되는 동부 시립도서관은 사업비 170억원을 들여 4개 규모로 건립될 예정이다. 올해 실시설계, 내년 공사 발주, 2023년 개관을 목표로 추진된다. 이곳은 공공도서관, 공동육아나눔터, 다함께 돌봄센터, 주거지 주차장 등 시민들을 위한 다양한 편의시설을 갖추게 된다.

시 관계자는 "이번 국제설계공모에 세계적 수준의 전문가들이 공모에 대거 참가했다"면서 "동부지역 문화거점이 될 특화된 복합문화도서관으로 건립되도록 차질 없이 추진하겠다"고 전했다.

