민주당 "박형준, 차도남 아닌 까도남…김종인, 결단해야"

[아시아경제 나주석 기자] 박형준 국민의힘 부산시장 후보 관련 의혹과 관련해 더불어민주당이 김종인 국민의힘 비상대책의원장의 결단을 촉구했다.

21일 박진영 민주당 중앙선거대책위원회 대변인은 "박 후보 때문에 국민들이 정치를 혐오한다"며 "김 위원장님의 결단을 촉구한다"고 밝혔다.

박 대변인은 "차가운 도시남자 이미지의 박 후보를 이언주 전 의원이 비난했을 때, 당내 경선치고는 심하다는 생각을 했다"면서 "그런데 최근 언론에 엘시티 아파트에서부터 재혼한 부인과 자녀까지 관련된 의혹이 도배가 되는 것을 보니 다 이유가 있었던 것"이라고 언급했다. 이어 "차도남이 아니라 까도남이었던 것이다. 까도 까도 의혹이 남는"이라도 덧붙였다.

그는 "(박 후보는) 이명박 전 대통령 아래에서 정치를 배워서 그런지, 그 분 이후 역대급 의혹 종합세트"라면서 "행여나 당선이 되더라도 이명박 정부의 홍보기획관으로 국정원 사찰 의혹에도 관련되어 있어서 임기 동안 수사받느라 일을 제대로 못 할 듯하다"고 지적했다.

박 대변인은 "만약 이런 분이 당선된다면 그 자체가 민주주의의 위기"라면서 "혐오와 무책임의 정치는 국민들이 대의된 권력을 인정하지 않는 상황을 만든다"고 주장했다.

그는 "김 위원장이 보수의 개혁을 위해서 고생하셨지만, 이번 공천은 너무 잘못됐다"며 "차라리 사퇴시키고 1년 후에 있을 시장 선거에 낼 반듯한 후보를 찾는 게 어떻겠냐"고 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr