[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 창원지법 형사7단독 김초하 판사는 담배를 피우던 청소년들을 흉기로 위협한 혐의(특수폭행)로 기소된 A(62)씨에게 벌금 500만원을 선고했다고 21일 밝혔다.

A씨는 지난해 11월3일 경남 창원시 의창구 한 아파트 후문 인근에서 10대 2명이 흡연하는 모습을 보고 '왜 담배를 피우냐'며 소지 중이던 흉기를 꺼내 위협하고, 도망치는데도 뒤쫓아가며 흉기를 휘두른 혐의로 재판에 넘겨졌다.

재판부는 "피해자가 모두 미성년자이고 범행 수법의 위험성이 높다"며 "피고인이 잘못을 인정하고 피해자들과 합의한 점 등을 종합해 형을 정한다"고 양형 이유를 설명했다.

