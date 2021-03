SSG닷컴, 패션·뷰티 신상 기획전…최대 77% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴이 오는 22일부터 28일까지 일주일 간 봄맞이 패션 및 뷰티 기획전을 실시한다고 21일 밝혔다. 올 시즌 새롭게 출시한 신상품과 단독 상품을 선보여 최근 늘어난 패션·뷰티 수요를 공략한다는 방침이다. 여성패션, 남성패션, 유니섹스 등 올 신상품을 최대 77% 할인한 가격에 선보인다.

여성패션에서는 쉬즈미스, 리스트, 랩(LAP), 라인, 온앤온 등이 참가해 자켓, 가디건, 블라우스, 원피스 등 간절기 신상품을 판매한다. 남성패션에서는 갤럭시, 로가디스, TNGT, 마인드브릿지, 지오지아 등이 참여해 아우터, 셔츠, 정장 등을 최대 70% 할인가에 제공한다.

SSG닷컴은 매일 자정부터 선착순 3만명에게 신세계몰, 신세계백화점몰 패션 카테고리에 적용 가능한 7% 할인쿠폰을 발급한다. 5만원 이상 상품 구매시 사용할 수 있으며 최대 1만원까지 할인 가능하다.

SSG닷컴 관계자는 “새롭게 시작하는 봄을 맞아 신상품 기획전을 준비했다”며 “패션·뷰티 경쟁력을 앞세워 고객이 만족할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

