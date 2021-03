신세계인터내셔날, 명품 화장품 '뽀아레' 출시…국·내외 시장 동시 공략

[아시아경제 이승진 기자] 신세계인터내셔날이 지난 10년간 준비해 온 최상위 명품 화장품 브랜드 '뽀아레'를 출시하며 화장품 브랜드 포트폴리오를 완성한다.

신세계인터내셔날은 오는 25일 신세계백화점 본점에 뽀아레의 첫 매장을 열고 본격적인 사업을 시작한다. 올해 말까지 신세계백화점 강남점, 센텀시티점 등 국내 주요 백화점에 순차적으로 입점하고 해외 진출을 빠르게 추진한다.

현재 유럽 화장품 인증(CPNP) 절차를 모두 완료한 상태로 프랑스 파리와 미국 뉴욕에 매장을 열기 위해 현지 파트너사와 협의 중이다. 프랑스의 경우 뽀아레에 대한 관심이 특히 높아 내년에는 매장을 오픈할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 고급 색조 화장품의 수요가 많은 중동과 최고급 브랜드에 대한 선호도가 높은 중국 시장 진출도 준비 중이다.

신세계인터내셔날이 자체 개발한 브랜드에 대해 국내와 해외 사업을 동시에 진행하는 건 이번이 처음이다. 그만큼 뽀아레를 전세계 뷰티 시장에서 당당히 경쟁할 수 있는 명품 브랜드로 육성하겠다는 의지가 강하다.

뽀아레는 글로벌 명품 브랜드를 만들고자 하는 신세계의 오랜 목표가 담겼다. 신세계인터내셔날은 명품을 수입해 유통하는 회사에서 자체 명품 브랜드를 만드는 회사로 도약하자는 청사진 아래 10년 전부터 사업을 구상했다.

2015년 프랑스 패션명가 '폴 뽀아레'(Paul Poiret)의 상표권을 인수하며 사업을 구체화 했다. 오랜 전통을 지닌 브랜드만 살아남을 수 있는 글로벌 시장에서 승부를 보기 위한 최선의 선택이다. 풀 뽀아레는 1911년 패션 브랜드로는 전 세계 최초로 향수를 출시했으며, 여성을 코르셋으로부터 해방시킨 디자인으로 유명하다.

신세계인터내셔날은 폴 뽀아레의 정신과 유산, 전통을 현대적으로 재해석한 화장품 뽀아레를 통해 글로벌 명품을 육성하겠다는 계획이다.

뽀아레는 메이크업 제품과 스킨케어 라인을 출시한다. 색조 제품의 경우 ‘모든 여성의 개성이 존중될 수 있도록 다양한 디자인이 존재해야 한다’ 철학 아래 90여 종의 다양한 제품을 개발했다. 스킨케어는 재생, 탄력, 영양 세 가지 라인으로 구성됐다. 대표 제품 ‘인퓨지옹 데네르지’다. 제품 가격대는 세럼 22만원~68만원, 크림 25만5000원~72만원, 립스틱 8만2000원 등이다.

이길한 신세계인터내셔날 코스메틱부문 대표이사는 “글로벌 명품 브랜드를 만드는 것은 수많은 기업의 목표인데 뽀아레 론칭을 통해 그 목표를 이룰 수 있는 기반을 마련했다”면서 “세계 시장에서 해외 유명 뷰티 기업과 어깨를 나란히 하며 경쟁할 수 있는 글로벌 뷰티 명가가 되겠다”고 말했다.

