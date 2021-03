"폰카는 역시" 갤럭시S21+ 5G, 평가 1위…상위권 휩쓴 삼성

[아시아경제 조슬기나 기자]연초 출시된 삼성전자의 전략 스마트폰 '갤럭시S21 플러스'가 스마트폰 카메라 평가기관의 품질 평가에서 1위를 차지했다. 갤럭시 시리즈는 상위 5위권에 4개 모델이나 이름을 올렸다.

21일 업계에 따르면 카메라 품질 평가기관 VCX 포럼이 최근 실시한 스마트폰 카메라 품질 평가에서 삼성 갤럭시S21 플러스 5G는 총점 65점을 기록했다. 이는 평가 대상 중 가장 높은 점수다.

지난해 출시된 갤럭시노트20 울트라가 소수점의 근소한 점수 차이로 2위에 올랐다. 이어 갤럭시노트20, 갤럭시S20 울트라는 각 64점, 63점으로 3~4위를 했다. 1~4위를 모두 삼성 갤럭시가 휩쓴 것이다. 5위는 중국 화웨이 P40 프로였다.

애플 아이폰12 시리즈는 아이폰12 프로 맥스가 총점 61점으로 10위를 차지했다. 아이폰12 프로, 아이폰12 미니는 각각 총점 55점으로 16, 17위에 올랐다.

1위를 차지한 갤럭시S21플러스 5G는 메인 카메라 이미지 품질 평가에서 야외와 실내에서 촬영한 이미지의 평가 점수가 각 75점, 76점으로 동일했다. 야외 동영상 촬영 평가는 83점으로 가장 높은 점수를 받았다.

아이폰12 프로 맥스와 비교했을 때는 셀피 이미지 품질 평가에서 갤럭시S21 플러스의 점수가 62점으로 아이폰12 프로 맥스(49점)보다 더 높았다. 야간 동영상 촬영 평가는 아이폰12 프로 맥스가 69점으로 갤럭시S21 플러스(59점)를 웃돌았다.

