한동수 "한명숙 회의결과 10분만에 보도… 민망하고 안타까워"

[아시아경제 조성필 기자] 한동수 대검 감찰부장은 20일 대검찰청 부장·고검장 확대회의 결과가 언론을 통해 보도된 데 대해 "민망하고 안타까웠다"고 했다.

한 부장은 이날 오전 자신의 페이스북에 글을 올려 "회의 종료 10분만에 비공개 회의라는 규정이 무색하게 내용과 결과가 특정 언론에 단독 형식으로 보도됐다는 사실을 알게 됐다"며 이같이 밝혔다. 한 부장은 "감찰국장으로서 고검장 등 고위 검찰공무원 회의에서 법과 규정이 준수되지 않는 상황을 보고 성실하게 윤리규정을 지키는 일선 검찰공무원과 국민께 검찰직무의 바탕이 공정과 정의라고 말씀드릴 수 있을지 민망하고 안타까웠다"고 했다.

한 부장의 글은 그동안 자신이 임은정 대검 감찰정책연구관(부장검사)과 함께 주도해온 한명숙 전 국무총리 사건 수사팀의 모해위증교사 의혹 기소 시도가 전날 확대회의에서 제동이 걸리자 소회를 밝힌 것으로 해석된다. 전날 열린 대검 부장·고검장 확대회의에서는 참석자 14명 중 절반을 훌쩍 넘는 10명이 불기소 의견을 냈고 2명은 기권, 기소 의견을 낸 참석자는 2명에 그친 것으로 알려졌다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr