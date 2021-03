[아시아경제 조성필 기자] 가상화폐 비트코인이 20일 6700만원대에서 거래되고 있다.

국내 가상화폐 거래소 빗썸에 따르면 이날 오전 8시 50분 현재 1비트코인은 6782만원이다. 빗썸에서 비트코인 가격은 19일 오후부터 이날 새벽까지 6800만원대를 유지하다가 오전 5시 40분 이후 6700만원대로 소폭 떨어진 상태다.

다른 거래소 업비트에서도 1비트코인은 현재 6798만8000원이다. 가상화폐는 주식과 거래소 단위로 거래 가격이 매겨지기 때문에, 같은 종류의 가상화폐라도 거래소에 따라 가격에 다소 차이가 있다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr