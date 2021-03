[아시아경제 박지환 기자] 키움증권은 유튜브 채널 '채널K' 구독자가 증권업계 최초로 100만명을 돌파했다고 19일 밝혔다. 키움증권이 2013년 5월 유튜브 서비스를 시작한 지 약 8년 만이다.

키움증권은 '채널K'를 통해 장중 실시간 방송, '주린이'를 위한 콘텐츠, 실전투자고수의 투자설명회, 업종·기업·경제 이슈 분석 등을 제공하고 있다.

현재 유튜브 채널 콘텐츠는 3427건, 누적 조회수는 2600만건에 이른다.

김희재 키움증권 리테일 본부장은 "개인 투자가의 주식 투자에 도움이 되고자 시작한 유튜브 채널이 고객들의 좋은 호응 속에 구독자 100만명을 돌파했다"며 "앞으로도 유용한 투자정보를 빠르고 정확하게 전달하겠다"고 말했다.

