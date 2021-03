함양군 4H 회원들, 코로나19 극복 '헌혈캠페인'

회원 10여 명이 헌혈 참여

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 청년 농업인들의 학습단체인 경남 함양군 4-H 연합회(회장 김유준) 회원 10여명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 전국적인 혈액 수급난 해소를 헌혈 캠페인에 참여했다.

19일 함양군에 따르면 이날 오전 함양군청 주차장에서 진행된 헌혈에는 함양군 4-H 연합회 회원 10여 명을 비롯하여 농산물유통과 직원들도 함께 참여하여 혈액 나눔 캠페인에 동참했다.

특히 지난해 3월에도 함양군 4-H 연합회에서 헌혈캠페인을 참여하여 코로나19로 인한 혈액 수급 위기 사태에 회원들이 발 벗고 나섰으며, 2년 연속으로 회원들이 주변에 생명나눔 헌혈캠페인 참여를 적극적으로 홍보했다.

이날 헌혈에 참여한 함양군 4-H 연합회 김유준 회장은 "코로나19로 인한 전국적인 혈액 수급 위기 사태를 극복하기 위해 4-H 회원들이 미약하지만, 조금이나마 힘을 보태기 위해 참여했다"고 전했다.

