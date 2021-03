[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대학교(총장 추만석)는 3월 18일 민석관 대회의실에서 프리미엄 뷰티 브랜드 ㈜펠리아와 마이스터대 시범운영사업 공동참여를 위한 협약식을 가졌다.

