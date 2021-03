‘군수님’이 또 거리 나섰다 … 국토부 2차 1인 시위, ‘기장 도심융합특구’ 유치 호소

오규석 부산 기장군수 “도심융합특구 당장 가능한 동남권 산단으로 와야”



“정치논리 아닌 정책·경제 논리로 공정 투명하게 심사해달라”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 오규석 부산 기장군수가 도심융합특구 기장 유치를 촉구하며 다시 1인 시위에 돌입했다.

오 군수는 최근 국토교통부에서 추진 중인 도심융합특구 지정과 관련해 지난 2월 24일 국토부 정문 앞 1인 시위에 이어 19일 오후 3시 두 번째로 국토부 청사 앞 거리로 나섰다.

그는 ‘기장군 동남권 방사선 의·과학 일반산업단지’ 일대에 도심융합특구 유치의 당위성과 필요성을 강력히 호소하기 위해 피켓을 들었다.

오 군수는 “광역시 도심융합특구는 선도사업인 만큼 지금 당장 시행할 수 있어야 한다”며 도심융합특구 사업의 시급성을 강조했다.

“기장군은 군비 3197억원을 투입해 올해 연말 준공 예정인 147만8772㎡(약45만평) 부지의 동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 지역에 당장이라도 도심융합특구 사업을 진행할 수 있다”고 주장했다.

오 군수는 “국토부와 부산시가 도심융합특구 사업의 성공적인 안착을 위해서는 정치논리가 아니라 정책논리, 경제논리로 판단해서 국민 모두가 수긍할 수 있는 공정하고 투명한 심사를 거쳐 현명한 선택을 해주길 강력히 요청한다”고 주장했다.

오 군수는 앞서 3월 15일에는 국토부와 부산시에 도심융합특구 유치를 위한 호소문을 발송했다.

