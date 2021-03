산청군, 올해 소규모 주민숙원사업 158억원 투입

전 읍면 각종 건설사업 본격 추진 시작

합동설계반 283건 설계, 6억2300만원 절감



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 올해 소규모 주민숙원사업 해결에 158억원의 예산을 투입한다.

군은 지난해 말부터 각종 건설사업의 조기 발주를 위한 ‘합동설계란’을 운영한 결과 도로, 하천, 농업기반 등 283건(자체설계 241건, 용역설계 42건)의 설계를 완료했다고 19일 밝혔다.

군은 각 읍면의 소규모 주민숙원사업을 비롯해 지역 내 각종 건설사업을 본격 추진할 예정이다.

합동 설계 단은 안전건설과 장을 단장으로 군청과 각 읍면 시설직 공무원 27명을 3개 반으로 편성해 운영됐다.

설계 단은 올해 본예산 사업 중 5개 분야(건설행정, 도로, 하천, 농업기반, 상수도)의 자체·용역설계 작업을 마무리했다.

군은 합동설계란 운영을 통해 조사측량비와 실시설계비 등 6억2300만원의 예산을 절감했다.

합동설계란 운영은 소규모주민숙원사업의 영농기 이전 사업발주로 영농편의 향상은 물론 지역주민의 불편 최소화, 재정 신속 집행으로 지역경제 활성화 등 많은 이점이 있다.

또 공무원의 실무경험 축적으로 직무역량 향상에도 큰 도움이 된다.

군 관계자는 “이번 합동설계란 운영을 통해 직접 현장에서 주민들의 의견을 듣고 사업 설계에 반영하는 기회를 얻을 수 있었다”며 “앞으로 신속한 착공 추진으로 지역경제 활성화와 주민 생활 불편 해소에 힘쓰겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr