[포토] 장석영 2차관, '제2기 AI 법제도정비단 발족식' 참석

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원은 19일 오전 서울 중구 포스트타워에서 '제2기 인공지능(AI) 법제도정비단 발족식'을 개최했다. 인공지능 법제도정비단은 디지털 뉴딜의 성과를 창출하기 위해 AI 분야 법제도 정비를 추진할 계획이다. 사진은 장석영 과학기술정보통신부 제2차관이 인사말을 하고 있는 모습.

