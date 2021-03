[포토]오승록 노원구청장, 뉴원터치가발 성품 전달식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 18일 오후 2시30분 구청장실에서 예비사회적기업 뉴원터치가발 성품 전달식에 참석했다.

뉴원터치가발은 노원구 월계동(화랑로45길 24)에 소재를 둔 가발제조 및 판매 전문업체다. 업체는 이날 필요한 곳에 사용해 달라며, 가발 10개(3000만원 상당), 공책 등 학용품(200만원 상당) 총 3200만원 상당의 성품을 전달했다.

전달식은 오승록 구청장과 곽정희 뉴원터치가발 대표, 임헌향 가발협회 어머나운동본부 지회장 등이 참석한 가운데 성품전달식, 차담회, 기념촬영 순으로 진행됐다.

구는 업체의 요청에 따라 가발은 지역내 저소득층 암환자에게 매달 1명씩, 학용품은 저소득층 학생들에게 지원할 계획이다.

오승록 노원구청장은 “병마와 싸우고 있는 암환자들과 새학기에 학용품이 필요한 저소득층 학생들에게 큰 선물이 될 것 같다며”며 “좋은 일에 이렇게 동참해주셔서 감사하다”며 고마움을 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr