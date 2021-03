광주 동구, 31일까지 제3기 구민감사관 모집

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 동구(청장 임택)는 오는 31일까지 ‘제3기 구민감사관’을 모집한다고 18일 밝혔다.

구민감사관은 관내에서 ▲구민 생활불편·불만사항·부조리 제보 ▲구정발전사항 건의 ▲구에서 실시하는 감사 참관 등 투명하고 신뢰받는 행정을 구현하기 위해 구정에 직접 참여하게 된다.

구민감사관 임기는 내달 19일부터 2년이며, 자격요건은 동구에 주민등록(또는 사업장)이 돼 있고, 문화·환경·건설·보건·복지 분야 전문가나 부패척결에 대한 사명감·정의감이 투철한 사람이면 누구나 신청가능하다.

모집인원은 20명 이내이다. 신청방법은 우편 및 이메일로 접수하거나 직접 방문접수하면 된다. 기타 자세한 사항은 동구청 누리집에서 확인 가능하다.

임택 동구청장은 “행정의 공정성과 투명성을 확보하기 위한 구민감사관 모집에 많은 주민들이 참여해주길 바란다”면서 “앞으로 구민감사관의 적극적인 감시로 더욱 청렴한 공직문화를 정착시켜나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr