[아시아경제 이민우 기자] 초록뱀 초록뱀 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 2,440 전일대비 30 등락률 +1.24% 거래량 3,304,373 전일가 2,410 2021.03.18 11:54 장중(20분지연) 관련기사 초록뱀미디어, 드라마 ‘오케이 광자매’ 90억원에 공급 계약 체결[클릭 e종목] "초록뱀, 하반기 자체IP기반 드라마 수익 본격화"“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 한국방송공사(KBS)와 주말드라마 '오케이 광자매' 제작 계약을 맺었다고 18일 공시했다. 계약금은 90억원으로 2019년도 연결 매출액의 18.55%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr