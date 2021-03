SK매직, 친환경 캠페인으로 아프리카 식수지원사업 후원

‘리프레시(RE:FRESH) 캠페인’ 시즌2

렌탈 계약 건 당 3만원 식수위생지원사업 후원금으로 기부

[아시아경제 김희윤 기자] SK매직은 세계 물의 날을 맞아 아프리카 지역 식수지원사업 후원을 위한 신규 캠페인을 펼친다고 18일 밝혔다.

SK매직은 신규 캠페인에 앞서 지난해 8월 부터 리퍼브 제품 판매 수익을 기부하는 친환경 캠페인 ‘리프레시 (RE:FRESH) 캠페인’을 전개해왔다. 리퍼브 제품(Refurbished Product)은 고객의 단순 변심으로 반품된 제품이나 전시 제품을 분해, 세척, 부품 교환, 제품 테스트 등 철저한 재생산 과정을 거쳐 재판매하는 상품이다. SK매직은 친환경 가치소비 확산을 위한 리퍼브 제품 기획전을 마련해 판매수익을 환경단체에 기부해왔다고 덧붙였다.

신규 캠페인에서 SK매직은 국제구호개발 NGO 굿네이버스가 진행하는 ‘굿워터 프로젝트’에 참여해 아프리카 지역 아동들에게 깨끗한 식수를 지원하기 위해 나선다. 리퍼브 제품 렌탈 계약 시, 1건 당 수익금 3만원은 굿네이버스의 식수위생지원사업 후원금으로 전달된다.

이번 캠페인은 공식 온라인몰인 ‘SK매직몰’을 통해 진행된다. 올인원 직수 정수기, 올인원 직수 얼음정수기 등 주요 제품을 월 렌탈료 최대 30% 할인된 가격에 제공한다. 전문적인 렌탈 방문관리서비스인 ‘안심OK’서비스도 정상 제품과 동일하게 이용할 수 있다고 SK매직 측은 설명했다.

SK매직 관계자는 “사회적 비용 절감과 더불어 친환경 가치소비 확산을 위해 지속적으로 리퍼브 제품을 활용한 친환경 캠페인을 펼치고 있다”며 “SK매직은 앞으로도 지속가능한 사회적 가치를 창출하기 위한 친환경 경영에 앞장설 것”이라고 말했다.

