에몬스가구, 봄 신제품 세일 '우리집에 봄을 더하다' 개최

[아시아경제 김종화 기자]'표정있는가구' 에몬스는 새 봄 결혼·이사 시즌에 맞춰 다음달 30일까지 소파, 붙박이장, 식탁, 거실장 등 2021년도 봄 신제품 10% 할인 행사를 진행한다.

에몬스가 최근 출시한 '트윈더(Twinther)' 가죽을 적용한 컨템포러리 소파 워너비 시리즈가 대표 상품이다. 트윈더 가죽은 자연스러운 발색력과 빛을 흡수하는 특성이 있어 고급스러운 무광의 느낌을 표현하며 높은 내구성과 항균성, 생활방수 기능으로 관리가 용이하다.

프리미엄 소파 '워너비 라운지'는 우아한 아치형의 코너형 디자인과 감각적인 팔걸이가 돋보이는 커스터 마이징 제품이다. 소파 길이를 10㎝ 단위로 늘리고 줄여주는 맞춤 서비스까지 제공해 고객의 공간에 딱 맞게 연출이 가능하다.

2021년도 봄 신제품 리믹스 슬라이딩 옷장, 카밀 붙박이장, 알토 불박이장도 신제품 출시 기념으로 10% 할인가격에 구매할 수 있다.

'리믹스' 슬라이딩 옷장은 스톤과 대리석의 질감 패턴을 믹스 매치하여 옷장 전면에 과감하게 적용시켜 점차 단순해지는 옷장 도어 디자인을 하나의 '아트월'로 표현했다. 원목 식탁 '소이' 식탁과 독일산 비취원목에 통세라믹이 매치된 '헬렌20' 원목 거실장도 출시를 기념해 할인한다.

인스타그램에 '우리집 에몬스' 사진 및 영상을 리뷰하는 이벤트도 4월말까지 진행한다. 에몬스 가구로 꾸며진 거실, 침실, 주방, 자녀방 등 후기성 사진 또는 영상을 찍어 업로드하면 참여한 고객 전원(선착순 500명)에게 스타벅스 아이스 아메리카노, 봄맞이 집꾸미기 지원금 현금 100만원(1명), 현금 30만원(5명), 신세계상품권 3만원(50명) 등 경품을 제공한다.

노현관 에몬스가구 홍보실 부장은 "새봄을 맞아 결혼을 준비하는 신혼부부와 이사 및 집꾸미기를 준비하는 고객들에 실질적인 혜택을 제공하는 행사를 기획했다"면서 "앞으로도 고객에게 더욱 실속있는 행사를 계속 선보이겠다"고 밝혔다.

