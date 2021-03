[아시아경제 임혜선 기자] 코카-콜라가 배우 최우식과 함께 ‘제로로 제로하자’ 캠페인을 진행한다고 18일 밝혔다.

배우 최우식은 올해 1월 ‘코-크 시티 캠페인(City Campaign)’에 이어 이번 코카-콜라 제로의 신규 캠페인 모델로도 함께하게 됐다. 코카-콜라는 일과 휴식의 경계가 더욱 모호해지는 가운데 지친 일상을 보내는 소비자들을 응원하기 위해 코카-콜라 제로의 단독 캠페인을 선보인다. 코카-콜라는 복잡한 제로라이프 일상에서의 많은 고민과 경쟁, 스트레스를 코카-콜라 제로와 함께 ‘제로’로 만들어 버리며 진정한 휴식 시간 속 자유로운 짜릿함의 순간을 즐겨보자는 바람을 담았다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr