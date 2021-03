서울시, 저수조 위생관리 강화…건축물 위생조치 이행여부 점검

올해 2057동·단지 ?위생상태 ?방충망·잠금장치 설치여부 ?수질검사 이행여부 등 확인

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 상수도사업본부는 아파트 등 저수조 위생관리 소홀로 인한 수돗물 사용 불편을 예방하기 위해 건물 내 급수설비(저수조)의 위생 관리 활동 강화에 나선다고 18일 밝혔다.

서울시는 올해 2057동·단지에 대해 현장 점검을 실시한다. 점검 대상 중 대형저수조는 1862동·단지(아파트 1569단지, 일반건물 293동)이며, 소형 저수조는 195동이다. 지난해 하반기 청소 실시 여부를 기준으로, 청소 기간이 경과됐거나 관리 책임자가 부재하는 등 위생에 취약한 곳을 중점적으로 관리할 계획이다.

주요 점검 사항은 ?저수조 내·외부 위생 청결 상태 ?월류관 및 통기관의 방충망, 잠금장치 설치 여부 ?저수조 청소, 수질검사 등 위생조치 이행 여부 등이다. 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 시정을 안내하고, 위생조치 규정 위반 시 벌금 또는 과태료 부과 등 행정처분 사항을 안내해 관리주체의 적극적인 위생관리를 유도할 예정이다.

아울러 상수도사업본부는 지난해 서울 시내 2254동·단지 저수조의 위생관리 실태점검 실시 결과 1964동·단지(87%) 관리상태가 양호 했으나 290동·단지는 위생관리를 지적 받았다고 밝혔다.

백 호 서울특별시 상수도사업본부장은 “이상 고온으로 인한 수온 상승 등 기후위기로 인한 변화들이 수돗물에도 영향을 미치고 있다”며 “서울시는 자체적으로 정수센터에 대한 시설 점검과 운영관리 강화를 하는 한편, 개별 급수처에서도 건물 내 저수조에 대한 위생관리를 철저히 할 수 있도록 성실히 지도·감독하겠다”고 말했다.

