양향자, 박원순 피해자에게 “잘못했다, 용서 구하고 싶다”

[아시아경제 전진영 기자] 17일 열린 고(故) 박원순 전 서울시장 성폭력 사건 피해자 기자회견에 대해 아직 민주당이 공식 입장을 내놓지 않고 있는 가운데, 양향자 더불어민주당 최고위원은 “잘못했다. 용서를 구하고 싶다”며 사과했다.

양 최고위원은 이날 페이스북을 통해 “사건 초기 ‘피해 호소인’이라는 매우 부적절한 표현에 동의했다. 저의 잘못”이라며 “한 정치인이기 전에 한 여성으로서 피해자의 아픔을 헤아리지 못했다”고 말했다.

그는 “제 작은 사과가 피해자께서 안고 계실 절망 중 먼지 하나 만큼의 무게라도 덜어낼 수 있기를 바랄 뿐”이라며 “피해자께 죄송하고 저 스스로에게도 부끄럽기 짝이 없다”고 거듭 사과했다.

양 최고위원은 “일하는 여성의 유리천장을 깨뜨리고 권력형 성폭력이 없는 세상을 만들기 위해 정치를 시작한 저를 되돌아보게 됐다”면서 “게다가 바로 잡아야 할 잘못에 함께 했다”고 강조했다.

이어 “이번 서울시장 선거는 우리 민주당의 잘못으로 생긴 선거다. 책임도, 해결도 우리의 의무”라며 “피해자에 이뤄지고 있는 2차 가해 역시 우리 당이 나서서 막아야 한다”고 촉구했다.

그는 “더불어민주당의 최고위원으로서 2차 가해에 대한 당 차원의 책임 있는 조치를 요구한다”며 “우리 당 선출직 공직자부터 2차 가해에 대한 책임을 지게 해달라. 저 역시도 잘못이 있다면 책임을 피하지 않겠다”고 목소리를 높였다.

그러면서 “피해자께서 겪은 피해 사실은 그 누구도 부정할 수 없다. 법원과 국가인권위원회가 인정한 사실”이라며 “사실에 도전하는 행위는 당이 먼저 나서서 엄단해야 한다. 피해자께서 겪으셨을 모든 저희의 잘못을 반성하고 또 반성하겠다”고 덧붙였다.

