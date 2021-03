심민 임실군수, 임실치즈테마파크·성수산 현장점검

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군은 지난 16일 심민 임실군수가 임실치즈테마파크와 성수산 일대를 방문하고 관광활성화 방안 및 사업추진 시 예상되는 문제점과 애로사항을 청취하고 해결책 마련을 집중논의 했다고 17일 밝혔다.

군은 임실치즈테마파크에 사계절 장미원 조성(56억 원)과 유럽형 장미 테마공원 조성(98억 원), 농촌테마공원 조성(97억 원) 등 다양한 사업을 확대, 추진 중이다.

또 故 지정환 신부를 기리고 임실치즈의 성장 과정을 한눈에 볼 수 있는 임실치즈역사문화관(80억 원) 건립에도 속도를 내고 있다.

고려와 조선의 건국 설화를 품은 성수산은 과거와 미래, 자연과 편의, 배움과 놀이가 공존하는 역사·환경·체험공간을 구축해 나가고 있다.

이를 위해 왕의 숲 생태관광지 조성(72억 원), 태조 희망의 숲 조성(83억 원), 국민여가캠핑장 조성(22억 원), 자연휴양림 보완사업(50억 원)이 진행되고 있다.

올해부터는 산림레포츠시설(60억 원), 숲속야영장(20억 원)을 조성해 전북도를 넘어 대한민국 대표적인 산림생태휴양지로 발전시켜 나갈 방침이다.

군은 치즈테마파크와 성수산은 물론 옥정호, 오수의견관광지를 엮어 천만관광객이 찾는 임실을 만들어 갈 계획이다.

심 군수는 “급변하는 관광 트렌드에 맞게 주요 관광사업을 차질없이 추진해야 할 것”이라며“특히 이들 굵직한 사업들에 대한 재정 집행이 상반기 내 신속히 이뤄질 수 있도록 속도를 내달라”고 말했다.

