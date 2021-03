'삭발' 감행한 최승재 "소상공인 손실보상 소급적용해야"

[아시아경제 금보령 기자] 최승재 국민의힘 의원이 코로나19로 인한 소상공인 손실보상 소급적용을 요구하며 삭발을 감행했다.

최 의원은 17일 오전 서울 여의도 국회 본관 앞에서 삭발 결의식을 진행하며 "정부 여당은 손실보상에 소급적용이 없다며 소상공인 자영업자들의 가슴에 큼직한 대못을 박았다"고 밝혔다.

최 의원은 "소상공인 자영업자들은 수억 원의 피해를 입어도 빚더미에 나앉아도 국가의 행정명령을 순진하게 따랐을 뿐"이라며 "나라가 어떻게든 국민을 지켜줄 거라는 믿음 때문이었다. 그 믿음이 손실보상 소급적용인 것"이라고 주장했다.

이어 그는 "소급적용은 헌법정신이자 국가와 국회의 책무"라며 "오늘부터 소급적용 사수를 위해 배수진을 칠 것이다. 소상공인 자영업자의 생명줄인 소급적용을 지켜낼 것"이라고 강조했다.

이날 삭발 결의식에는 윤영석, 배현진, 양금희 의원 등이 참석했다.

한편 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회는 이날 소상공인기본법 개정안, 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 일부개정안 등을 상정했다.

