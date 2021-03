기업 청년 63.8% 2년 이상 근속 … "경남상생공제사업 영향 때문에"

청년, 임금→일하는 방식 개선→복리후생제도 확대 순으로 개선과제 꼽아

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도에서 추진하는 '경남상생공제 사업'이 청년고용유지 효과가 큰 것으로 나타났다.

경남도는 경남상생공제 사업에 대한 청년 일자리 고용환경 모니터링 결과, 경남 기업에 고용된 청년의 63.8%가 2년 이상 근속하는 것으로 나타났다고 17일 밝혔다.

경남상생공제 사업은 경남도가 자체적으로 추진하는 대표적인 고용장려금 사업이다.

기업에는 정부지원금과는 별도로 정부형 공제(내일채움공제) 가입 청년 1인당 150만원(5명 내)의 기업 지원금을 지원하고, 만기 이후 1년 이상 추가 재직 중인 청년에게는 1인당 600만원의 청년 지원금을 지급한다.

정부형 공제 만기금(2년) 1600만원과 청년적립금 200만원, 청년지원금 600만원을 합해 2400만 원의 목돈을 마련할 수 있다.

도는 지난해 10월 13일부터 11월 25일까지 사업장 205개 사(응답률 67.9%)와 청년 287명(54.4%)을 대상으로 고용환경 점검을 했다.

조사 결과 상생 공제 가입 청년의 2년 이상 근속률은 63.8%였다. 그 뒤를 이어 여성(64.7%), 대졸(71.1%), 100인 이상 기업(72.1%), 서비스업(70.9%)이 높게 집계됐다.

다만 응답자 중 44.5%는 향후 2년 이내 퇴사 계획이 있다고 답했다. 퇴사 사유로는 낮은 임금(48.1%)과 근무환경 및 기업문화(18.5%) 등을 꼽았다.

조사 응답 청년 287명 중 134명(46.7%)은 '공제가입이 근속에 크게 영향을 미쳤다'고 응답했다.

다만 근무 환경 만족도는 2.75점(5점 만점)에 그쳐 개선이 필요하다는 지적이 나온다.

구체적으로 보면 '고용안정'(3.62점), '직무내용'(3.29점), '평가·보상'(3.27점), '조직문화'(3.22점), '휴가 보상'(3.10점) 등은 높은 편이었으나 '나의 성장'(2.96점), '회사 성장'(2.91점), '근로시간'(2.89점), '복지혜택' (2.89점), 관련 항목에 대한 만족도는 낮았다.

중소기업 청년노동 여건 개선 과제에 대해 청년은 '낮은 임금수준 개선'을 52.3%로 가장 많이 꼽았다.

다음으로 '일하는 방식 개선' 39.7%, '복리후생 제도 확대' 31.0%, '회사 내 조직문화 개선' 22.6%를 꼽았다.

도는 "향후 청년의 장기적 고용유지 효과를 위해 청년 친화적인 기업 생태기반을 조성해 나갈 계획이다"고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr