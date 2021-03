[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시는 아이돌봄서비스 본인부담금 지원사업을 확대 시행하기 위해 아이돌보미를 수시 모집한다고 17일 밝혔다.

신청 자격은 밀양시에 거주하는 보육교사, 유치원 교사, 초·중등교사, 간호사 등 아동 양육 관련 자격증 소지자다.

지원서 접수는 밀양시건강가정다문화가족지원센터에 사전 문의 후 평일 9시에서 18시 사이에 방문하면 된다.

서비스 제공기관에서 서류심사, 인·적성 검사, 면접 심사 등을 통해 선발한다. 선발된 인원은 양성 교육과정(80시간) 및 현장실습(20시간)을 거쳐 최종적으로 아이돌보미로 채용된다.

아이돌보미로 채용되면 여성가족부 지침에 따라 시간당 8730원의 임금과 주휴수당, 야간·휴일근무수당 등이 지급된다.

자세한 내용은 가족지원센터 아이돌봄팀으로 문의하면 된다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr