[아시아경제 임혜선 기자] 빙그레가 새로운 가공유 브랜드 '우유얌'을 출시한다고 17일 밝혔다. 우유얌은 신선한 국내산 원유를 넣어 만든 300ml 카톤팩 가공유 제품이다. 딸기와 초코, 2종으로 구성됐다.

우유얌 딸기에는 국산 설향딸기퓨레를 사용했다. 설향은 논산육모장에서 개발해 현재 국내 딸기농가 중 80%를 차지하는 대중적인 딸기 품종이며 육질이 부드럽고 상큼한 딸기향이 강한 것이 특징이다. 우유얌 초코는 코코아 파우더를 넣어 은은한 초콜릿 맛을 살렸다.

