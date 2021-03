한화생명, 판매자회사 출범 앞두고 현대해상과 컨설팅 손잡아

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,160 전일대비 35 등락률 -1.10% 거래량 1,048,501 전일가 3,195 2021.03.17 09:58 장중(20분지연) 관련기사 삼성생명, 업계 처음 직원 평균 급여 1억 넘었다(종합)삼성생명, 업계 처음 직원 평균 급여 1억 넘었다한화생명, '운동하는 건강보험' 배타적사용권 획득 close 은 17일 서울 여의도 63빌딩에서 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 23,750 전일대비 50 등락률 -0.21% 거래량 135,234 전일가 23,800 2021.03.17 09:57 장중(20분지연) 관련기사 '4월, 보험료 인상의 달'…車보험도 오르고 종신보험도 오른다기업들 집단소송 공포에 '임원책임배상보험' 급부상현대해상, 인슈어테크 보맵에 전략적 투자 단행 close 과 판매전문자회사 한화생명금융서비스 출범에 따라 통합 컨설팅 추진을 위한 사전 업무협약(MOU)을 체결했다.

4월1일 출범하는 한화생명금융서비스는 생명·손해보험 통합 컨설팅 전문 판매사로 발돋움한다는 목표다.

양사는 생·손보 통합 컨설팅 기법 공동 개발, 시장변화에 따른 상품혁신 아이디어 공유, 협업상품 판매 활성화를 위한 홍보 및 마케팅 공동 추진 등에 협력키로 했다.

한화생명금융서비스는 주요 손보사들과 업무협약을 통해 GA 업계 시장 변화를 이끄는 선도자로서의 입지를 다진다는 계획이다.

구도교 한화생명금융서비스 대표이사 내정자는 "건실한 양사의 업무협약을 통해 한 단계 높은 브랜드 경쟁력과 세일즈 역량을 갖춰 국내 보험 산업을 선도할 것으로 기대한다"며 "한화생명금융서비스의 영업력과 현대해상의 상품 경쟁력이 융합돼 커다란 성장 동력으로 작용할 것"이라고 말했다.

조용일 현대해상 대표는 "한화생명의 판매전문회사 진출은 국내 보험시장에 중요한 이정표가 될 것으로 생각한다"며 "현대해상의 경쟁력 있는 상품 및 서비스가 한화생명금융서비스의 초행길에 든든한 동반자가 될 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr