[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 16일 오후 대림3동에 조성 중인 YDP미래평생학습관을 방문, 평생학습관 공간 리모델링 현장을 점검했다.

채 구청장은 이 날 리모델링 중인 평생학습관 내부를 1층부터 옥상까지 층별로 둘러보며 공간별 운영계획을 검토했다. 이어 평생학습관 설립 추진과 관련해 4개 부서로부터 현장 보고를 받고 공간 활용방안과 시설 이용 편의 향상 방안 등을 논의했다.

채 구청장은 “각 분야별 애로사항을 사전에 파악하고 점검하며 YDP미래평생학습관 공사를 차질없이 추진할 것”이라며, “구민 누구나 배우고 꿈꿀 수 있는 평생학습도시 영등포 만드는 데 더욱 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr