보성군, 서울 2시간 30분, 부산 2시간 시대 열린다

국토교통부, 보성군민 대상 환경영향평가 주민설명회 개최

[아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 보성군은 국토교통부에서 추진 중인 ‘광주~보성~순천 단선전철 사업 전략 환경 영향 평가서(초안) 주민설명회’가 16일 보성군청 대회의실에서 개최되었다고 밝혔다.

경전선 광주 송정~보성~순천 단선 전철화 사업은 총연장 94.2km에 2조 원이 투입되는 대형 국책사업으로 오는 2023년까지 실시설계를 마무리하고 2024년에 착공할 예정이다.

시속 250km로 달리는 경전선 전철화 사업이 완료되면 서울~보성이 2시간 30분에 주파되고, 부산~보성은 2시간 만에 도착할 수 있어 보성군 전국 반나절 생활권이 완성된다.

이날 주민설명회는 보성군민을 비롯한 김철우 보성군수, 김재철 보성군의회 의장, 국토교통부 관계자 등 50여 명이 참석했다.

이번 설명회에서 국토교통부는 광주~보성~순천 단선전철 사업이 주변 자연경관, 생활환경 및 사회·경제 등 제반 환경에 미치는 영향을 설명하고, 진동과 소음 등 생활 불편 저감 방안을 주민과 공유하는 자리였다.

김철우 보성군수는 “광주~보성~순천 경전선 전철화 사업의 조속한 추진을 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다.”며 “철도로 인해 발생 할 수 있는 소음·진동 등으로 주민들의 피해가 없도록 환경영향 최소화 계획이 수립되기를 바란다.”고 당부했다.

전략환경영향평가서(초안) 공람은 내달 2일까지 보성군청 환경생태과에서 열람이 가능하고, 공고문은 보성군 홈페이지를 통해서 확인할 수 있다.

