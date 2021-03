[아시아경제 송승윤 기자] 코스닥 상장사 브이티지엠피 브이티지엠피 018290 | 코스닥 증권정보 현재가 8,350 전일대비 10 등락률 +0.12% 거래량 126,795 전일가 8,340 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-15일브이티지엠피, 일본 온라인몰 ‘큐텐’서 종합 판매랭킹 1위 달성브이티지엠피, 그룹 ‘펜타곤 콜라보’ 제품으로 일본 MZ세대 공략 나서 close 는 큐브엔터테인먼트의 주식 242만3505주를 약 90억원에 추가 취득한다고 16일 공시했다.

주식 취득 뒤 브이티지엠피의 큐브엔터테인먼트 지분율은 30.6%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음달 16일이다.

브이티지엠피는 이번 주식 취득의 목적을 "경영권 강화를 통한 안정적 지배구조 확립"이라고 밝혔다.

