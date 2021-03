윤대희 신보 이사장, 벤처확인 전문평가 실시 앞두고 화상회의 개최

[아시아경제 송승섭 기자] 신용보증기금이 벤처 확인 전문평가의 본격적인 시작에 대비해 벤처평가 업무 담당자와 화상회의를 개최했다고 16일 밝혔다.

신보에 따르면 이날 윤대희 이사장은 전국 10개 스타트업 지점장 및 관련 부사장과 화상회의를 통해 벤처 확인 전문평가 업무 준비상황을 점검하고 현장 의견을 청취했다. 평가 수행의 경우 공정하고 전문적으로 진행하라고 당부했다.

신보는 지난달부터 민간주도 벤처 확인 제도 개편에 따라 연구개발유형의 벤처 확인 전문평가기관으로 지정된 상태다. 전국 스타트업 지점 소속 평가위원들이 서류심사와 현장실사를 통한 사업 성장성 평가를 수행해 혁신 역량을 갖춘 벤처기업을 발굴한다는 계획이다.

윤대희 이사장은 “이번 회의는 벤처평가 업무의 준비상황을 점검하고 다양한 현장의 의견을 수렴하기 위해 마련했다”며 “벤처생태계의 질적 성장을 견인하기 위해서는 전문성 있는 벤처평가로 기업의 신뢰를 확보하고 공정한 평가를 통해 공공기관의 역할에 충실해야 한다”고 강조했다.벤

