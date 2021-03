서울 강서구 ‘세종 우리동네 오케스트라’ 어린이 단원 모집

초등학교 4~6학년 대상 오는 26일까지 접수

[아시아경제 박종일 기자] “처음 악기를 배울 때 영상으로 배워서 힘들었지만 줌 수업과 대면 수업을 하면서 발전하는 모습이 신기하고 재밌었다” (2020 세종 우리동네 오케스트라 단원 박??)

“혼자 하다가 함께 하니 좋았다. 서로 화음을 맞춰서 불 때가 가장 기억에 남는다”(2020 세종 우리동네 오케스트라 단원 하??)

서울 강서구(구청장 노현송)는 세종문화회관과 함께하는 ‘세종 우리동네 오케스트라’ 어린이 단원을 모집한다.

‘우리동네 오케스트라’는 아이들의 정서적 안정과 취미 활동을 지원하고 나아가서는 배려와 소통을 배움으로써 역량 있는 사회인으로 성장하도록 돕기 위해 마련됐다.

지역 초등학교 4~6학년 학생 40명을 모집, 단원 중 60%는 사회취약계층 아동을 우선 선발한다. 악기를 처음 배우는 학생도 지원 가능하다.

교육은 4월부터 12월까지 매주 수요일 오후 4시 강서문화원에서 2시간 동안 진행된다. 참여 학생들은 음악이론, 악기 연주기법, 오케스트라 합주 등 정규교육을 받는다.

교육기간 중 기량 향상을 위한 여름캠프와 타 자치구 오케스트라와 함께하는 통합연주회 등도 열릴 예정이다. 단, 코로나19 확산 추이에 따라 비대면 교육, 공연 등으로 진행될 수 있다.

참가를 희망하는 학생은 3월26일까지 신청서류를 담당자 이메일로 제출하면 된다.

신청서식은 강서구청 홈페이지에서 확인할 수 있다. 참가 비용은 무료다.

구는 서류심사와 면접을 거쳐 오는 4월2일 최종합격자를 발표할 예정이다.

구 관계자는 “함께 음악을 배우고 완성하는 경험이 학생들이 성장하는 데 큰 자산이 될 것”이라며 “새로운 재능을 기르고 우정도 쌓을 수 있는 좋은 기회인 만큼 관심 있는 친구들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

자세한 문의는 강서구청 문화체육과로 하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr