'미나리' 아카데미 작품상 등 여섯 부문 후보(종합)

윤여정·스티븐 연, 각각 여우조연상·남우주연상 후보

리 아이작 정, 감독상·각본상 부문 가세…음악감독 에밀 모세리도 트로피 노려

영화 '미나리'가 아카데미 시상식 후보 지명에서 최고 영예인 작품상을 비롯해 감독상, 각본상, 남우주연상, 여우조연상, 음악상 등 여섯 부문에 이름을 올렸다. 특히 윤여정은 한국 배우로는 처음으로 연기 부문 경쟁에 가세했다.

미국영화예술과학아카데미(AMPAS)는 15일(한국시간) 제93회 아카데미 시상식 최종후보를 발표했다. '미나리'는 '더 파더', '주다스 앤 더 블랙 메시아', '맹크', '노매드랜드', '프라미싱 영 우먼', '사운드 오브 메탈', '트라이얼 오브 더 시카고 7'와 함께 작품상 후보군을 형성했다.

메가폰을 잡은 리 아이작 정 감독은 감독상과 각본상 두 부문에 후보로 합류했다. 특히 감독상에서는 '어나더 라운드'의 토마스 빈터베르그, '맹크'의 데이빗 핀처, '노매드랜드'의 클로이 자오, '프라미싱 영 우먼'의 에머랄드 펜넬 등 쟁쟁한 연출가들과 어깨를 나란히 했다.

스티븐 연은 남우주연상 후보에 올랐다. '사운드 오브 메탈'의 리즈 아메드, '마 레이니, 그녀가 블루스'의 채드윅 보스먼, '더 파더'의 안소니 홉킨스, '맹크'의 개리 올드만 등과 경합한다.

후보 지명이 유력시된 윤여정도 무난히 여우조연상 후보 명단에 안착했다. 경쟁 후보는 '보랏 서브시퀀트 무비필름'의 마리아 바카로바, '맹크'의 애맨다 사이프리드, '더 파더'의 올리비아 콜맨, '힐빌리의 노래'의 글렌 클로즈다.

한국 배우가 아카데미 연기 부문 후보에 오르기는 이번이 처음이다. 지난해 네 부문을 석권한 '기생충'은 감독상, 각본상, 국제영화상, 편집상, 미술상 등에만 이름을 올렸다. 윤여정은 아시아 배우로는 역대 네 번째로 이 부분 후보에 올랐다. 앞서 연기력을 인정받은 아시아 배우는 1957년 우메키 미요시(사요나라)와 2003년 쇼레 아그다쉬루(모래와 안개의 집), 2007년 기구치 린코(바벨)다. 우메키는 수상에도 성공했다.

'미나리'는 음악감독인 에밀 모세리도 최종후보로 가세했다. 음악상을 두고 'Da 5 블러드'의 테렌스 블랜차드, '맹크'의 트렌트 레즈너·애티커스 로스, '뉴스 오브 더 월드'의 제임스 뉴튼 하워드, '소울'의 레즈너·로스·존 바티스트 등과 경쟁한다. 시상식은 다음 달 26일 열린다.

