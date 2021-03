국민연금, 삼성전자 사외이사 선임안 '찬성' 의결

[아시아경제 김흥순 기자] 국민연금이 오는 17일 열리는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,800 전일대비 1,000 등락률 -1.21% 거래량 13,735,798 전일가 82,800 2021.03.15 15:30 장마감 관련기사 [3/15 AI분석] 연기금, 사모펀드 등 주요 매수테마와 주도주 분석 삼성전자, 17일 정기주총 앞두고 주주 전자투표 요청코스피 'FOMC 눈치게임'.. 경기민감株 떴다 close 정기 주주총회에서 사외이사 선임안에 찬성 의결권을 행사하기로 했다.

국민연금 기금운용본부는 삼성전자 사내·사외이사와 감사위원 선임 안건에 대해 찬성표를 행사하기로 했다고 15일 공시했다. 삼성전자는 이번 주총에서 김기남·김현석·고동진 사내이사와 박병국(서울대 전기·정보공학부 교수)·김종훈(키스위모바일 회장) 사외이사, 감사위원회 위원이 되는 김선욱(이화여대 전 총장) 사외이사 선임안을 올렸다.

앞서 세계 최대 의결권 자문사인 ISS(Institutional Shareholder Services)는 삼성전자 사외이사 3명의 재선임, 감사위원 선임 안건에 반대를 권고한 것으로 알려져 국민연금 결정에 관심이 쏠렸다. ISS의 반대 권고에 따라 국민연금 수탁자책임 전문위원회(수탁위)가 삼성전자 의결권 행사 여부를 결정 지을 것으로 일각에서는 관측했으나 국민연금 기금운용본부가 의결권을 직접 행사했다.

다만 이사 보수한도액 승인안은 "보수한도 수준이 보수금액에 비춰 과다하거나 보수한도 수준, 보수금액이 회사의 규모, 경영성과 등에 비춰 과다한 경우에 해당한다"며 반대했다.

