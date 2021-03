쌍용정보통신, 1주당 1000원→500원 주식분할 결정

[아시아경제 김흥순 기자] 쌍용정보통신 쌍용정보통신 010280 | 코스닥 증권정보 현재가 1,620 전일대비 40 등락률 -2.41% 거래량 606,181 전일가 1,660 2021.03.15 15:30 장마감 관련기사 외인이 5일째 순매수 ‘삼성전자’ 수혜 株! 지금 잡아야 오릅니다.쌍용정보통신, 커뮤니티 활발... 주가 -3.0%.쌍용정보통신, 정부 상대 채무부존재확인 소송 1심 일부 승소 close 은 유통주식수 확대를 위해 1주당 가액을 1000원에서 500원으로 하는 주식분할을 결정했다고 15일 공시했다. 발행주식 총수는 분할 전 보통주 2023만2017주에서 분할 후 4046만4034주로 증가한다. 신주 상장예정일은 오는 5월17일이며, 매매거래정지 예정기간은 4월29일부터 5월14일까지다.

