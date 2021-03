오세훈 "3자 구도 머릿속에 없다" 안철수 "野 반드시 합쳐 정권 심판"

15일 서울시장 후보 단일화 비전 발표회 열어

吳, 날선 공방 직접적 사과하며 분위기 완충

安, "12월20일부터 단일화 입장 밝혀" 강조

[아시아경제 이현주 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 안철수 국민의당 후보는 15일 KNK 디지털타워 스튜디오에서 열린 서울시장 후보 단일화 비전 발표회에서 야권 단일화를 반드시 이뤄내겠다고 다짐했다.

오세훈 후보는 이날 비전 발표 전 "잠깐만 주목해주십시오"라며 간단히 소회를 밝히겠다고 말했다. 오 후보는 "어제 오후에 안철수 후보께서 본인이 야권 단일 후보 한다는 입장문 내셨길래 균형을 맞춘다는 취지로 길이가 짧긴 했었는데 표현이 너무 직설적이었다"며 "안철수 후보님 죄송합니다"라며 사과했다. 이어 "더 이상 날선 공방은 안 후보와 저 사이에는 없을 것"이라며 "단일화 의지는 굳다"고 강조했다.

오 후보는 3자 대결에서도 승리한다고 나왔다는 질문에 대해서도 오히려 단일화 의지를 확고히 내비쳤다. 오 후보는 "결점, 허물이 많은데 힘을 실어주셔서 감사하다"면서 "그러나 저는 3자 대결에 관한 여론조사는 의식적으로 지켜보지 않으려 노력 중"이라고 말했다. 그는 "야권이 분열된 상태에서 서울시장은 필패한다"며 "그런 길은 가지 않겠다"고 했다. 또한 "어떤 일이 있어도 단일화 성공 시켜 문재인 정부의 폭정과 무능을 저지 시킬 수 있는 서울시가 디딤돌, 교두보 역할을 수행하기 위해서 제 모든 것을 걸겠다"며 "지지와 성원 감사하지만 3자 구도는 제 머릿속에 없다"고 밝혔다.

안 후보 역시 단일화를 강조했다. 안 후보는 "제가 야권 단일후보가 되고 시장 당선된다면 큰 2번 만들겠다고 했다"며 "서울시장 선거를 열심히 치르는 이유는 정권 교체"라고 말했다. 그는 "이미 작년 12월20일 이번 서울시장 선거 출마 선언을 할 때부터 입장을 밝혔다"며 "무도한 정권을 심판하기 위해선 야권이 반드시 합쳐야 한다"고 피력했다.

두 후보는 단일화 협상을 위해 개별로 만난 자리에서 '공동 정부', '연립정부'에 대한 논의도 마쳤다고 밝혔다. 오 후보는 "우리나라는 대통령제고 독일은 내각제적 요소가 강하기 때문에 그대로 옮겨 올 수는 없다"면서도 "초유의 실험이기 때문에 위험 요소도 있을 수 있지만 정치인 간 인간적인 신뢰, 믿음 이런 걸 끝까지 가지고 함께 가야 한다 말씀 나눈 바 있다"고 말했다. 이어 "어제, 오늘 해프닝 있어도 그건 선의의 경쟁이고 바람직한 경쟁은 이 시간부터 다시 시작된다"며 "한 후보가 서울시장으로 들어가서 일을 하는 그런 책임을 맡게 된다면 나머지 한 명이 그 분을 최선을 다해서 시민 여러분들을 위해서 일할 수 있도록 돕는 역할을 지켜 보시게 될 것"이라고 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr