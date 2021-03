서대문구, 마을 속 어린이와 청소년 배움 활동 지원 '누구나 프로젝트' 공모

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 어린이와 청소년이 마을에서 안전하고 건강하게 쉼과 배움 활동을 펼칠 수 있도록 ‘누구나 프로젝트’ 사업을 공모한다.

이 프로젝트는 2016년부터 혁신교육에 관심 있는 주민, 단체, 기관이 참여해 학교와 마을의 경계를 없애고 어린이와 청소년이 즐겁게 배우고 마음껏 꿈꿀 수 있는 ‘교육도시 서대문’을 만들기 위해 추진해 온 사업이다.

올해도 민·관·학이 함께 모여 어린이와 청소년의 행복한 교육을 위해 어떤 사업들을 기획 실행하고 또 지원할지 관심을 모은다.

공모는 ‘마을학교형’과 ‘마을교육동아리형’ 두 분야로 진행된다.

‘마을학교형’은 사업 당 300만 원까지 지원, 4차산업혁명, 문화예술, 사회적 거리두기에 따른 사각지대 학생 교육 프로그램 등 다양한 주제로 응모할 수 있다.

‘마을교육동아리형’은 사업 당 100만 원까지 지원하며 영리목적이나 단순 취미활동의 동아리만 아니면 학습동아리, 연구동아리 등 다양한 교육 동아리 활동을 기획해 응모할 수 있다.

신청기간은 이달 19일부터 다음 달 9일 오후 6시까지, 구비서류를 이메일이나 방문, 우편 등을 통해 내면 된다. 자세한 내용은 서대문구 홈페이지 고시공고를 참조하면 된다.

신청서와 사업계획서 작성이 어려운 신규 응모자와 참여 경험은 있지만 사업계획서 작성이 어려운 이들을 위해 사전 상담을 진행한다. 신규 응모자는 응모 전에 사전 상담을 꼭 거쳐야 한다.

상담은 서대문혁신교육지원센터에서 접수 기간 중 진행하며, 전화 또는 방문(통일로 484, 유진상가 334호) 상담 모두 가능하다.

구는 사업계획의 적절성, 예산의 현실성, 사업운영능력 등 정해진 기준에 따라 심사를 진행하고 지원 대상을 정한다. 또 조건부로 선정된 사업에 대해서는 맞춤형 컨설팅도 진행한다.

코로나 상황 지속에 대비해 응모 시 대면·비대면 교육과 동아리 활동을 병행할 수 있는 사업 기획이 필요하다.

선정 후 사업 추진 기간은 올 5월부터 11월까지며 여기에 소요되는 강사비, 재료비, 홍보비 등으로 지원금을 사용할 수 있다.

문석진 서대문구청장은 “이번 공모로 마을의 다양한 인적 ·물적 자원이 발굴돼 더 많은 어린이와 청소년들이 지역 가까운 곳에서 건강하고 행복하게 배움과 쉼을 이어갈 수 있길 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr