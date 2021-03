[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 오는 4월부터 예비 창업자와 창업 초기 기업을 대상으로 '벤처캐피탈 투자유치전략 과정'을 운영한다.

교육 내용은 ▲벤처캐피탈 개요 ▲벤처캐피탈 투자 방법과 관련 법률 ▲업종별 재무제표 이슈 및 사례 ▲투자심사보고서 사례 등이며, 분야별 전문 강사를 초빙해 하루 7시간씩 진행한다.

또한, 전문 멘토의 그룹별 멘토링 시간을 통해 창업 관련 투자와 벤처캐피탈에 관한 맞춤형 정보를 제공한다. 4월 13일부터 15일까지 온라인을 통해 진행하며, 전액 무료다.

도 내 예비 창업자와 창업 기업 대표 또는 재직자, 도 내 거주 및 재학 대학생 등이면 참가할 수 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr