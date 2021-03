[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하1층 프리미엄 식품관에서 오는 25일까지 달인이 만든 ‘플라잉 스콘’을 팝업매장으로 운영한다. ‘플라잉 스콘’은 부산 해운대에서 달인이 직접 만든 빵을 냉동 상태로 들어와 현장에서 구어 판매된다.

호남취재본부 신동호 기자 sdh6751@asiae.co.kr