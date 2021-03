광주시, 민생규제 혁신 공모전 4월7일까지 연장

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 ‘2021년 국민이 제안하고 개선하는 민생규제 혁신 공모전’ 접수기간을 내달 7일까지 연장한다고 15일 밝혔다.

행정안전부와 합동으로 추진하는 이번 공모 마감일은 오는 17일이었지만 시민들의 보다 많은 규제애로 의견을 반영하기 위해 변경했다.

공모 분야는 국민복지, 일상생활, 취업·일자리, 소상공인·중소기업 지원, 신산업 등 5개로, 복수공모도 가능하며 단순한 건의·민원·진정, 세금감면·보조금 지급, 타 기관 제안 채택사항 등은 제외된다.

시민, 기업, 단체 누구나 참여할 수 있으며 시 홈페이지 고시·공고란에서 ‘민생규제’를 검색한 후 제출서식을 다운받아 등기우편 또는 전자우편으로 제출하면 된다.

전세정 시 법무담당관은 “이번 공모기간 연장으로 보다 많은 시민들의 규제애로를 청취하고 불합리한 규제를 개선할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr