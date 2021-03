[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한소희가 여신 미모를 뽐내며 근황을 전했다.

최근 한소희는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 사진 속 한소희는 카메라를 응시하며 무결점 미모를 자랑하고 있는 모습이다. 네티즌들은 "난 다시 태어나면 이 얼굴로 살아보고 싶다" "진짜 연예인들 중에 젤 예쁜 듯 미모 미쳤어" 라며 큰 호응을 보냈다.

한편 JTBC 드라마 ‘부부의 세계’ 여다경 역으로 많은 사랑을 받은 한소희는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘마이네임’에 출연한다. ‘마이네임’은 아버지의 죽음에 얽힌 비밀을 밝히기 위해 조직의 언더커버가 되어 경찰로 잠입한 지우의 숨 막히는 복수극과 그 과정에서 드러나는 냉혹한 진실을 그린다.

