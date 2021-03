美CDC,'거리두기 2m→1m 완화' 가능성 연구

[아시아경제 조유진 기자] 앤서니 파우치 미국 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장이 사회적 거리두기 지침을 학교 등 특정 조건에서 3피트(약 1m)로 완화하는 것이 바이러스 확산 방지에 효과가 있는지 연구 중이라고 밝혔다.

14일(현지시간) 악시오스에 따르면 파우치 소장은 CNN에 출연해 미 질병통제예방센터(CDC)가 코로나19 확산 억제에 3피트가 적당한 거리라고 확인한다면 기존 방역 지침을 잠재적으로 조정할 수 있을 것이라고 말했다.

이번 연구는 전 세계적으로 2m로 통용되는 거리두기와 관련해 핵심 원칙을 바꿀 수 있는 움직임이라고 외신들은 평가했다.

앞서 매사추세츠주 베스 이스라엘 디커니스 메디컬센터(BIDMC)의 연구진은 대면 수업을 진행한 학교에서 6피트(약 2m) 거리두기와 3피트 거리두기 간에 감염률에서 큰 차이가 없다는 연구결과를 발표했다.

이 센터는 16주간 대면 수업에 참여한 251개 학군의 학생 54만 명과 직원 10만 명을 대상으로 조사를 진행했다.

파우치 소장은 CDC가 이 자료에 주목하고 자체적으로 연구를 진행하고 있다면서 조만간 결과를 내놓으리라 전망했다.

학교 등 특정한 조건에서 3피트 거리두기가 가능하다는 결론이 나올 경우 학교는 물론 사무실, 스포츠 경기장 같은 공공장소의 방역 지침에도 영향을 줄 것으로 보인다.

다만 파우치 소장은 이탈리아가 방역 지침을 풀었다가 변이와 다른 요인으로 인해 감염이 급증한 것과 유사한 상황을 미국이 겪을 수 있다고 경고하고 방역 지침 준수와 백신 접종 확대 필요성을 강조했다.

