마이리얼트립, '마이리얼호캉스' 서비스 선보여

국내 5성급 호텔 패키지 최저가로 매달 1회 공개

[아시아경제 김철현 기자] 트래블테크 기업 마이리얼트립(대표 이동건)은 다양한 혜택과 함께 국내 5성급 호텔을 단독 최저가로 제공하는 '마이리얼호캉스'를 새롭게 선보인다고 15일 밝혔다. 마이리얼호캉스의 첫 번째 프로모션은 몬드리안 서울 이태원 호텔(이하 몬드리안 호텔)과 함께 500객실 한정 상품으로 진행할 예정이다.

마이리얼트립은 6월까지 이용 가능한 몬드리안 호텔 호캉스 상품을 17일부터 1주일간 65% 할인된 가격으로 판매한다. 마이리얼호캉스의 몬드리안 호텔 프로모션은 ▲무료 룸 업그레이드 ▲조식 2인 제공 ▲식음료 10% 할인 ▲실내 수영장 및 피트니스 무료 입장 ▲얼리 체크인 및 레이트 체크아웃 등이 포함돼 있다.

이동건 마이리얼트립 대표는 "마이리얼호캉스를 통해 저렴한 가격은 물론 다양한 특전을 함께 제공해 고객들이 '나다운 여행'을 할 수 있도록 하겠다"며 "서울 외에도 제주 등 지역으로 확대해 서비스를 계속할 예정"이라고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr