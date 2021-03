"美 뉴욕주 백신 총괄책임자, 쿠오모 충성도 확인차 전화돌려"

뉴욕주 '백신차르', 쿠오모 핵심측근

백신을 무기로 쿠오모 지지 요구 의혹

[아시아경제 이현우 기자] 잇따른 성추행 혐의로 사퇴압박을 받고 있는 앤드루 쿠오모 미국 뉴욕주지사의 최측근이 코로나19 백신 보급문제를 무기로 뉴욕주 일대 카운티 수장들에게 쿠오모 주지사 지지를 요구했다고 알려져 논란이 일고 있다. 쿠오모 주지사는 더욱 사면초가로 몰리게 됐다는 평가다.

워싱턴포스트(WP) 등 외신에 따르면 14일(현지시간) 뉴욕주 백신배급을 총괄하는 일명 '백신 차르'라 불리는 래리 슈워츠 총괄책임자가 최근 몇주동안 뉴욕주 내 여러 카운티 수장들에게 전화해 쿠오모 주지사에 대한 충성심을 떠보고 지지를 결집하려했다고 보도했다. 익명을 요청한 민주당 소속의 한 카운티장은 슈워츠의 전화에 큰 불안감을 느꼈다면서 뉴욕주 법무부 공공청렴국에 윤리 발을 제기하겠다는 통지를 보냈다고 WP는 전했다.

2011년부터 2015년까지 쿠오모 주지사의 보좌관을 지내기도 했던 슈워츠는 쿠오모 주지사의 핵심 측근 인사로 불려왔다. 지난해 코로나19 대유행 사태 후에는 뉴욕주 코로나19 대응 업무를 돕기 시작했고, 현재는 무보수로 백신 총괄책임자 역할을 맡고 있는 것으로 알려졌다.

해당 논란에 대해 슈워츠 책임자는 "나는 아무것도 잘못한 게 없다. 난 항상 높은 도덕 기준에 부응하는 방식으로 행동한다"라며 카운티장들과의 통화에서 백신 이야기를 꺼낸 적이 없다 항변했다고 WP는 보도했다. 해당 논란이 사실로 밝혀지면 쿠오모 주지사는 더욱 정치적 입지가 좁아질 것으로 예상되고 있다.

미국 내 여론은 더욱 쿠오모 주지사에 대한 불신이 깊어지는 분위기라고 CNN은 전했다. 아서 캐플런 뉴욕대 의대 의료윤리소장은 "백신처럼 생명을 구하는 자원의 필수적인 공급을 관리하는 사람이 정치적 충성을 요구한다는 사실은 어마어마한 숨은 영향력을 가진 것"이라고 지적했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr