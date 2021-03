[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 3층 닥스양말매장에서 프랑스에서 직수입한 본메종사의 양말을 선보이고 있다. 양말은 프랑스 디자이너 브랜드로 예술적인 패턴에 컬러 감각이 돋보여 예술작품에 가까운 양말로 바지끝자락 사이로 살짝 보이는 부분이 멋스러워 개성을 표현하기에 좋은 아이템 중 하나로 인기를 끌고 있다.

