인천시, 드론 활용 공유재산 실태조사…정확도 높이고 예산 줄여

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 드론(UAV)을 활용해 공유재산 실태조사에 나선다.

조사대상은 시 공유재산 전체 3만 304필지로, 우선 매각검토 중인 공유재산 92필지(8개 군·구, 면적 6378㎡)에 대해 드론측량을 활용한 정밀 실태조사를 한다.

드론은 4차 산업혁명시대 핵심기술 중의 하나로 공공행정 분야에서도 활용도가 늘어나고 있다. 공유재산을 드론측량으로 할 경우 지적측량에 버금가는 정확도를 확보할 수 있다.

그동안 지적공부는 지역측지계로 작성돼 드론영상 등 타 공간정보와 연계 및 활용이 불가능했다. 하지만 올해부터 지적공부의 세계측지계변환사업이 전면 시행될 예정으로, 지적도가 세계측지계로 바뀔 경우 드론과 GPS위성을 이용해 공유재산의 드론측량이 가능해진다.

세계측지계변환이란 지적공부 위치기준을 일본의 동경원점을 기준으로 설정된 '지역좌표계'에서 세계적으로 통용할 수 있는 '세계측지계'로 바꾸는 것이다.

현재의 지적공부는 일본의 동경원점으로 설정된 지역측지계를 1910년 토지조사사업 시행 당시부터 사용해 왔으며, 일본지형에 적합하도록 설정돼 타 공간정보와의 연계 및 활용에 어려움이 있다.

그러나 앞으로는 공유재산분야에 드론측량이 가능함에 따라 공유재산 누락재산 발굴, 불법점유 단속, 대부면적 정밀산정, 지적측량 감소로 한층 강화된 재산관리 조치와 세외수입 증대 및 예산절감 효과를 거둘 수 있다.

인천시 관계자는 "드론측량은 공유재산 실태조사의 정확성을 높일 수 있고 시간과 비용도 대폭 줄일 수 있다"며 "특히 공유재산 무단점유를 확인하는 데 효과가 큰 만큼 점차 확대할 계획"이라고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr